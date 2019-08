Meteo in tempo reale: temporale isolato ma forte nel Sud della Basilicata

Pomeriggio piuttosto tranquillo, quello odierno, con pressoché assenza di instabilità e sole dominante. Tuttavia, qualche fastidio locale si sta determinando, con nubi irregolari tra Abruzzo, Molise, Centro Sud Appennino e rilievi alpini e prealpini di Nordest.

Naturalmente, le nubi sono accompagnate anche da addensamenti localizzati, specie in prossimità dei rilievi più esposti alle correnti portanti, con rovesci sparsi qua e là, alcuni anche di buona consistenza, circa un’ora fa, sull’Est Udinese, nelle Alpi e Prealpi orientali, in particolare sull’area Est di Tarvisio, area Fusine in Valromana.

Merita un rilievo uno focolaio temporalesco particolarmente acceso, seppure circoscritto, che ha colpito meno di un’ora fa il Sud del Potentino, in Basilicata, nello specifico l’area Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, ove la particolare orografia, con moti verticali particolarmente incentivati, unitamente all’umidità fornita dal fiume Sarmento e da altri bacini idrici locali, hanno dato luogo a una cella temporalesca di particolare vigore con fenomeni anche a carattere di nubifragio e grandine.

Temporale in spostamento successivo, ma più attenuato, verso il Nordest Cosentino, area Albidona, in questi minuti settore Trebisacce.