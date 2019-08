Meteo, il nowcasting di Meteoweb: locali temporali su Alpi e Prealpi, forti tra Bellunese e Friuli [MAPPA]

Si è accesa l’instabilità pomeridiana come preventivato dai modelli in mattinata. Al momento, un focolaio temporalesco più importante lo riscontriamo su Alpi e Prealpi di Nordest, in particolare tra il Bellunese settentrionale e verso il Friuli. Temporale forte tra l’area Longarone, Provagna, Fortogna,, verso Cellino di Sopra, Cellino di sotto, Contran, Arcola.

Cella temporalesca di particolare vigore su Nord Udinese, settore tra Enemanzo, Villa Santina, Arta Terme, in direzione Tolmezzo, qui con possibili nubifragi e wet downburst. Un rovescio temporalesco anche a Sud di Bolzano e qualcuno sparso tra alto Piemonte e alta Lombardia, ma su queste aree ancora di debole-moderata intensità. Alle 17.30 altro aggiornamento.