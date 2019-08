Previsioni Meteo: si incendia l’Italia dal 10 al 14 Agosto, clima rovente al centro/sud con punte fino a 43°C [DETTAGLI]

Giornate roventi in vista. Intanto fa già tanto caldo al Centro-Sud con temperature massime diffusamente in pianura fra +32 e +35°C, ma punte già ieri sui +38/+39°C sulla Sardegna, +37/+38°C sulla Puglia. Questi valori estremi si replicheranno anche oggi in maniera più estesa sulle regioni meridionali, specie tra Puglia e isole maggiori, e incrementeranno di qualche grado sul resto del Centro-Sud entro giovedì 8.

Une lieve break all’incremento termico è atteso per venerdì, quando,anzi, localmente potrebbe configurarsi qualche lieve calo, ma niente di particolarmente apprezzabile. A seguire, invece, un’autentica “infocata”, per gran parte dell’Italia una di quelle puntate roventi come raramente accade, anche se fortunatamente non molto duratura, picchi estremi previsti per 2/3 giorni.

Volendo andare un po’ sul dettaglio circa le regioni più pesantemente colpite va detto che, in linea di massima, il caldo sopra norma riguarderà tutto il Paese. Tuttavia, risulterà meno intenso sulle regioni settentrionali ove comunque si raggiungeranno temperature importanti, con +36/+37°C sulle pianure emiliano-romagnole, +32/+35°C diffusi sul resto delle pianure del Nord. Al Nord vanno anche computati locali temporali soprattutto sui settori alpini e prealpini, talora sconfinati anche verso le medie e alte pianure. Questo aspetto instabile, in presenza di una termica piuttosto significativa, potrebbe comportare delle fasi di caldo afoso particolarmente fastidioso e intollerabile.

Temperature incandescenti, invece, su gran parte del centro-sud. Secondo i dati attuali sono stimati valori massimi spesso compresi tra +37/+40°C sulle pianure centrali, soprattutto nella fase 11/13 agosto, +38/+41°C sulla Sardegna, fino a punta estreme di +43°C sulle pianure pugliesi e della Lucania orientale soprattutto tra il 13 e il 14 agosto.

Pre-allerta su tutta Italia per questa poderosa fase infuocata, soprattutto riteniamo utile un’azione di prevenzione per le persone anziane e malate che potrebbero subire importanti ripercussioni con i valori eccezionalmente alti attesi.