Migranti: medico Lampedusa torna sull’isola, ‘Già al lavoro al Poliambulatorio’

Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – E’ tornato dalle vacanze il medico di Lampedusa, Francesco Cascio, che da questa sera è di nuovo al lavoro al Poliambulatorio che dirige. Il medico, ex Presidente dell’Ars ed ex deputato nazionale di Forza Italia, è stato al centro delle polemiche per avere detto che ai tredici migranti visitati dai suoi medici di turno, non sono state riscontrate patologie. ‘Sono finito mio malgrado, di nuovo, nel tritacarne mediatico di chi fa solo dietrologia politica. E non ne avevo alcuna nostalgia! Tutto perché, interpellato dalla stampa, ho riferito quali erano state le diagnosi dei medici del Poliambulatorio di Lampedusa per i 13 Migranti sbarcati dalla Open Arms”, si è sfogato ieri Cascio.

‘Come ho detto, e ribadito, la situazione più grave che i medici, di cui sono responsabile, hanno refertato è stata un’otite media. Grazie a Dio ‘ dice ‘ Nessun altro caso grave da segnalare. è tutto scritto nero su bianco nei referti del Poliambulatorio, di cui noi medici, nel caso, rispondiamo anche penalmente”.’Non abbiamo diagnosticato nulla di tutto ciò che era stato invece segnalato nella relazione”.