Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – La nave militare spagnola Audaz, lunga circa 90 metri, è appena arrivata a Lampedusa per far salire a bordo 15 migranti sbarcati nei giorni scorsi dalla Open Arms. La nave spagnola è partita da comune di Rota e ha impiegato poco meno di tre giorni per arrivare in Italia. Dalla Open Arms sono scese complessivamente 83 persone, oltre ai 15 che si sono gettati in acqua.