Migranti: terminato vertice Procura, ‘attenzione a incolumità naufraghi Open Arms’

Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – E’ terminato dopo quasi tre ore il vertice della Procura di Agrigento dove i magistrati, coordinati dal Procuratore capo Luigi Patronaggio, hanno fatto il punto della situazione sull’inchiesta sulla Open Arms, dopo l svolta dell’annuncio della disponibilità di un porto sicuro in Spagna. Massimo riserbo sull’incontro. Ma, come apprende l’Adnkronos, da fonti della Procura trapela che i pm stanno monitorando la situazione “con particolare attenzione alla incolumità delle persone” a bordo della Open Arms.

Nel pomeriggio era emerso che “l’offerta di un porto sicuro da parte delle autorità spagnole pone una battuta di arresto all’attività d’indagine in corso”. Presenti anche il Procuratore aggiunto Salvatore Vella e la pm Cecilia Baravelli.