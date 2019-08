Montagna, Belluno: soccorsi escursionisti in Val Tovanella

Il Soccorso alpino di Longarone è stato allertato questa mattina dalla Centrale del Suem per due escursionisti bloccati nella parte alta di Val Tovanella: i due, entrambi di San Donà di Piave (VE erano partiti dal Bivacco Campestrin e per Forcella Bella erano scesi al Bosconero. Invece di salire a Forcella del Mat e scendere di nuovo al Campestrin, sono invece saliti a Forcella Tovanella. Una volta in cima hanno iniziato a scendere verso l’abitato di Ospitale, ma a 850 metri di quota non hanno più saputo come proseguire, senza tracce evidenti di sentiero. Grazie alle coordinate Gps con la loro precisa posizione, un soccorritore li ha raggiunti, aiutando quello più affaticato dei due a superare alcuni tratti esposti e riaccompagnando entrambi sulla strada, dove una squadra li ha trasportarli alla loro auto.