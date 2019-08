Montagna: bloccati sulla parete Nord del Gran Sasso, salvati dal Soccorso Alpino

Tratti in salvo i tre alpinisti che erano rimasti bloccati in cordata sulla parete Nord del Corno Piccolo del Gran Sasso per il sopraggiungere dell’oscurità: sono stati raggiunti alle 3 di notte dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che hanno operato con il supporto dei Vigili del Fuoco, che con le cellule foto-elettriche hanno illuminato la parete per agevolare le operazioni. I tre alpinisti, tutti residenti a Roma, sono stati portati giù con le corde fisse. Erano stati loro stessi a lanciare l’allerta, precisando che stavano bene ma che non erano riusciti a uscire dalla via di alpinismo prima dell’arrivo della notte.