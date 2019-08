Montagna: cinque alpinisti bloccati sui Monti Rosa e Cervino

Escursionisti bloccati sul Monte Rosa e sul Cervino. Tre alpinisti sono bloccati sul Monte Rosa, a quota 3900 mt. Il Soccorso Alpino Valdostano è in contatto con gli escursionisti che riferiscono di non avere problemi di carattere sanitario ma di non essere in grado di proseguire la discesa. Impossibile l’intervento in elicottero a causa della nube in quota e della visibilità nulla.

Altri due alpinisti sono bloccati da ieri pomeriggio sul Cervino, a quota 4000 mt, ma anche in questo caso l’intervento di recupero è impossibile a causa delle condizioni meteo avverse, anche via terra per l’oggettiva pericolosità della zona della Via del Leone.

Dopo numerosi tentativi di avvicinamento da parte dell’elisoccorso valdostano e da quello svizzero, si attende una “finestra” meteo, probabile in tarda serata, per eseguire un ulteriore tentativo. Nel corso della serata di ieri è stato effettuato un complicato intervento di recupero di 5 alpinisti dal Monte Cervino, poco distante da dive si trovano i 2 che attendono soccorso.