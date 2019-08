Montagna: super lavoro per il soccorso alpino in Lombardia

Giornata di super lavoro per il soccorso alpino in Lombardia per escursionisti in difficolta’, persone infortunate e sempre più spesso cercatori di funghi. Agosto è di norma un mese in cui le statistiche vedono un’impennata nelle richieste di soccorso ma in molti casi gli incidenti si possono prevenire, con la giusta attenzione alle regole di base della sicurezza in montagna che si possono trovare anche sul sito sicurinmontagna.it, la campagna permanente del Cnsas e del Cai.

A Gerola (Sondrio) intervento a 1.400 metri per un cercatore di funghi, un uomo di 32 anni residente in zona. Forse a causa del terreno bagnato è scivolato e ha fatto un salto di 5 metri; la caduta ha causato traumi al volto, agli arti inferiori e alcune escoriazioni.

L’amico che era con lui ha chiesto aiuto. I tecnici della stazione Cnsas di Morbegno, VII Valtellina Valchiavenna, otto in totale, lo hanno recuperato con una calata di 200 metri e portato all’ambulanza della Croce Rossa di Morbegno. In Valbondione (Bergamo) un uomo di 50 anni che stava salendo al rifugio Curo’ con il figlio e’ precipitato per una ventina di metri a pochi minuti dal rifugio. Sul posto e’ intervenuto anche l’elisoccorso di Brescia.

L’uomo è stato portato all’ospedale Papa Giovanni. A Zone (Brescia) un intervento nei pressi del parco delle Piramidi. Una donna è caduta riportando probabilmente una frattura alla caviglia. Si trovava in un bosco e quindi si è deciso per la partenza delle squadre territoriali da Esine. La prima squadra e’ arrivata subito dove c’era la donna ferita, mentre l’elicottero in hovering ha sbarcato tecnico di elisoccorso, medico e infermiere, che sono scesi a piedi fino al luogo dell’incidente lungo il sentiero. Dopo il trattamento sanitario, e’ stata spostata per una cinquantina di metri fino a un’area dove si poteva operare con il verricello.