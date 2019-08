Tragedia in Valchiavenna: due morti mentre praticavano canyoning

Tragedia in Val Bodengo, nel territorio di Gordona (Sondrio) dove un’attività sportiva si è conclusa in maniera drammatica: due turisti che praticavano il canyoning (sport acquatico che consiste nella discesa gole strette, ndr) hanno perso la vita in un torrente. Quest’ultimo, fatto di strette anse e gole profonde, solca la vallata alpina all’imbocco della Valchiavenna.

L’allarme è stato lanciato dagli altri componenti della comitiva, composta da sei, sette persone. Le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i Vigili del fuoco del distaccamento di Mese (Sondrio) e i militari del Sagf della Guardia di Finanza stanno raggiungendo il luogo della disgrazia. I corpi senza vita verranno trasportati alla Camera mortuaria dell’ospedale di Chiavenna, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Sondrio.