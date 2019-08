Nadia Toffa, parla l’ex fidanzato: “Le sono stato accanto fino all’ultimo”

A quasi dieci giorni dalla sua morte, parla l‘ex fidanzato di Nadia Toffa. In un’intervista al settimanale DiPiù Massimiliano Ferrigno, autore delle Iene, racconta del suo rapporto con Nadia, con la quale è stato insieme per 10 anni. Massimiliano racconta di essere stato vicino all’ex fidanzata fino alla fine: “Per me Nadia era tutto: era la vita stessa – racconta – Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita. Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio”. E l’ultimo desiderio di Nadia era quello di avere avere don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, ai suoi funerali. Don Maurizio era legato alla conduttrice per aver condiviso la battaglia contro i roghi nella Terra dei Fuochi.

Nadia e Massimiliano si erano conosciuti grazie a “Le Iene”, ma nel 2017 avevano interrotto la relazione. “Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa, non era facile per noi convivere con il cancro”, ha dichiarato lui. Nadia nell’ultimo periodo aveva incontrato un altra persona: “Lei aveva trovato un altro uomo ma con lui non ha funzionato“, ha raccontato Massimiliano al magazine. In un post sui social la 40enne aveva raccontato di aver lasciato il fidanzato perché la trascurava e non l’aveva mia accompagna a fare le terapie: “Quell’uomo non ero io perché io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata”.