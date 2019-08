Nadia Toffa e la preoccupazione dei fan: nessuna notizia da oltre un mese, cosa sta succedendo?

E’ da oltre un mese che Nadia Toffa non posta foto e messaggi dedicati ai suoi fan. Questa lunga assenza ha preoccupato non poco i suoi followers che stanno inondando il suo ultimo post di commenti, domande e richieste di informazioni sullo stato di salute della Iena. Ma da parte di Nadia, e della redazione delle Iene taggata più volte dai fan, nessuna risposta. A giugno, quando era andata in onda l’ultima puntata della trasmissione di Italia1, Nadia non aveva potuto partecipare proprio perché troppo debilitata dalle cure e dalle terapie a cui doveva sottoporsi per via del cancro.

In queste settimane, su Instagram, i commenti e le ipotesi fatte dagli utenti sono numerosi: c’è chi scrive che Nadia potrebbe aver deciso di prendersi un periodo di riposo, c’è chi pensa ad un peggioramento della sua condizione di salute, dopo la pesante chemio necessario per debellare il cancro. Ma a prescindere dal motivo, la conduttrice sta facendo preoccupare i suoi fan.

E ovviamente non mancano nemmeno gli haters: tra chi scriveva che non sarebbe arrivata a luglio, a chi dice “se non risponde è perché sarà agli sgoccioli“, i soliti leoni da tastiera non migliorano di certo la situazione e l’umore, sia di Nadia che dei suoi fan, i quali sperano che la giovane conduttrice stia solo preparando loro qualche sorpresa e che ritorni alla ribalta più in forma che mai.