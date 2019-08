Come sta Nadia Toffa? Gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute: spunta il commento di una persona vicina a Mediaset

Quali sono le reali condizioni di Nadia Toffa? Da oltre un mese sembra essere sparita dai social: il suo ultimo post risale al 01 luglio 2019: lei, insieme al suo cagnolino, saluta tutti. “Io e Totò unite contro l’afa 🔥💪🏻🔥! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti NIo e Totò unite contro l’afa 🔥💪🏻🔥! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti N”.

Tuttavia, da allora, un totale silenzio sta preoccupando i fan e chiunque sia affezionato a lei. Migliaia i commenti: c’è chi pensa che Nadia abbia approfittato della pausa estiva per prendersi un periodo di riposo dai social, chi ritiene che le sue condizioni di salute siano peggiorate e chi, semplicemente, chiede notizie e aggiornamenti. Moltissimi i messaggi di conforto e di affetto ma, tra i tanti, nei giorni scorsi ne è emerso uno di una persona vicina a Mediaset che “la vede spesso”.

Il commento invita i fan a “rispettare il silenzio dell’artista e ad aspettare sue notizie“, e li esorta a scrivere commenti di incoraggiamento, senza tuttavia farle pesare il fatto che sia sparita dai social in quanto tale atteggiamento potrebbe “mortificare Nadia che vorrebbe rispondere ma non ce la fa“. Proprio in risposta ai fan che chiedevano delucidazioni, ha spiegato di conoscerla e vederla spesso in Mediaset e che sa quanto sia importante per lei ricevere messaggi positivi, ma non subire lo stress di “esserci sempre sui social”.

La patologia che ha colpito Nadia è infatti molto pesante e probabilmente la conduttrice deve dunque dosare le proprie energie per poter affrontare al meglio le cure e vincere la malattia. Nadia Toffa ha infatti dimostrato di avere grinta e coraggio rendendo partecipe i fan di quanto le stava accadendo senza temere di ricevere critiche, al fine di mandare un messaggio positivo anche nel dolore e nella sofferenza.