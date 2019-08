Tragedia in ospedale: neonata trovata morta nella culla del reparto di neonatologia

Orrore a Frosinone: una neonata è stata trovata senza vita nella sua culla nel reparto di neonatologia presso l’ospedale ‘Spaziani’ di Frosinone. La morte è sopraggiunta nella tarda serata di domenica; a trovare la piccola sono state le infermiere. I genitori, giovanissimi e residenti a Ceccano, hanno subito chiesto l’intervento dei Carabinieri che hanno aperto un’indagine. Anche la Asl ha aperto un’inchiesta interna. Non è da escludere che la piccola possa essere deceduta per una sofferenza respiratoria ma resta da capire perché non sono entrati in funzione i dispositivi di allarme che avrebbero potuto consentire al personale di attivare immediatamente le procedure di rianimazione.