Forte maltempo in atto al Nord: violento nubifragio fa danni a Bolzano, temporale a Nord di Udine [VIDEO LIVE]

Molto attiva ancora una cella temporalesca a sud di Bolzano dopo che la stessa ha determinato un intenso nubifragio sul capoluogo altoatesino, causando l’abbattimento di un grosso pino, come visibile nel video allegato.

Un altro intenso sistema temporalesco è appena sconfinato dal Bellunese verso il Friuli, attivo in questi minuti su area Montereale Valcellina, Malnisio, Maniago, Folgaria nel Friuli in direzione Sud. Possibile coinvolgimento anche di Udine. Attenzione su queste aree per possibili fenomeni forti. Altro temporale consistente su alto Piemonte, area Ossola.