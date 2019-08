Il Nowcasting di MeteoWeb, allerta per Piemonte e Lombardia: forti temporali, grandine, nubifragi [LIVE]

Pomeriggio perturbato su diverse aree piemontesi con raffica di impulsi dal Sud della Francia, tutti fortemente instabili. Dapprima temporali su Torinese, anche forti con nubifragi, verso Astigiano, Nord Alessandrino, Novarese, in evoluzoune verso Nord.

Una squall line ( oblunga linea temporalesca) con cumulonembi a svilupo verticale possente è in azione in queste ore tra Centro Sud, ma anche Nord/Est Piemote e Centro Nord Lombardia. I fenomeni associati sono forti, spesso violenti, con grandine, nubifragi colpi di vento intensi.

Un temporale violento è in corso anche sul Pavese centro Occidentale e settentrionale, area Vigevano, con nubifragio, grandine e raffiche di vento intense. Il temporale sta riguardando anche Milano, ma soprattutto Hinterland come su area Lacchiarella, Siziano, attenzione ai nubifragi qui, in estensione anche al Capoluogo. Temporali forti e violenti anche sulle province Alessandia, sull’Astigiano. Forte, intenso maltempo su tutto il Nordovest Lombardia, dove si intensificheranno i temporali, specie tra Comasco, Varesotto e Lecchese, nelle prossime ore pomeridiane e serali con maltempo davvero pesante. Massima allerta per possibili danni a cose e persone su tutte le aree citate piemontesi e lombarde. Monitorare i corsi d’acqua, tenersi lontano da essi e rimanere chiusi in casa nel corso dei fenomeni.

Va rilevata un’altra linea instabile, come visibile nella cartina LIVE in evidenza, con nubi e addensamenti diffusi associati a rovesci e temporali anche tra Ponente ligure, Emilia Romagna, Sudest Lombardia, diffusamente sul Veneto, specie centro occidentale e settentrionale, Friuli. Fenomeni in forma più debole e sparsa, localizzata sul resto del Nordest e qualcuno anche su Centro Nord Toscana, e su Nord Marche. Sole e caldo rovente sul resto del Paese.

Da mettere in rilievo l’aspetto caldo odierno, in quanto è stata la giornata forse più calda di tutta l’estate. Punte massime sui +37/+38°C fino alle pianure emilano-romagnole e diffusamente al Centro Sud, ma valori estremi di +40°C/41°C nel Lazio, in Campania, tra Casertano e Beneventano, nelle Marche e sul Foggiano, Est Lucania. Quasi +42°C, per l’esattezza +41,7°C, la massima di oggi registrata a Jesi, in provincia di Ancona.