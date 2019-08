Nubi lenticolari sospese sull’Etna, la foto del giorno scelta dalla NASA

Nubi lenticolari sospese sull’Etna, segnato dalla lava mentre in cielo brillano la Luna e la stella Aldebaran: è la foto del giorno selezionata dalla NASA (Astronomy Picture of The Day, Apod), la 4ª foto italiana scelta negli ultimi 5 mesi e la 3ª scattata dalla Sicilia. L’autore è l’astrofotografo siracusano Dario Giannobile.

Si tratta, appunto, delle nubi lenticolari, tipiche dei “fenomeni di onda”, le onde orografiche meglio conosciute come lee waves”. Nelle nubi lenticolari i cristalli di ghiaccio si formano e si disfano continuamente perché sono generati dal raffreddamento adiabatico dell’aria che sale verso la cresta dell’onda, e spariscono alla successiva discesa. E sono tipiche soprattutto dei vulcani che si innalzano ad alta quota intorno a distese molto più basse, proprio come l’Etna appunto.

A causa della perturbazione indotta dalla montagna, sottovento alla catena montuosa, il flusso d’aria si ondula generando una serie di onde orografiche: tali onde sono stazionarie, le creste ed i ventri dell’onda non si propagano ma rimangono nella stessa posizione. Le condizioni favorevoli alla genesi di tali tipi di onde sono una marcata stabilità dell’aria ed un vento sostenuto la cui intensità cresce con la quota. La presenza di tali ondulazioni non si limita alla quota della montagna ma interessa l’intero spessore della troposfera (circa 10000 metri) della regione sottovento e può dar luogo al fenomeno della turbolenza che percepiamo, anche volando ad alta quota, valicando una catena montuosa.

Una caratteristica di queste onde è infatti che l’ampiezza delle oscillazioni cresce con la quota. Anche la fase dell’onda, che fa si che il moto dell’aria sia ascendente o discendente, non è costante ma è soggetta a variazioni periodiche con la quota. Proprio quest’ultima caratteristica determina la particolare forma delle nubi lenticolari. La nube si forma, in presenza di una sufficiente quantità di vapore acqueo, nelle zone ove sono presenti i moti ascendenti dell’aria. A causa della piccola lunghezza d’onda e della variazione di fase con la quota, tali zone sono nettamente delimitate sia lateralmente che verticalmente dalla presenza di moti discendenti. Questo fa si che l’estensione verticale della nube sia in genere modesta e che si presenti con contorni ben definiti.