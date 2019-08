Nuova provocazione di Elon Musk: “Bombardiamo Marte”

Elon Musk, miliardario visionario dietro a Tesla e SpaceX, la lanciato una nuova provocazione: bombardare Marte con una bomba nucleare per renderlo un pianeta abitabile per gli esseri umani.

Su Twitter ha anche presentato delle t-shirt ad hoc, che è possibile acquistare per 25 dollari.

Non è la prima volta che l’imprenditore lancia l’idea di bombardare il pianeta rosso: già nel 2017 aveva avanzato la proposta, che consentirebbe agli esseri umani di installare una colonia da 1 milione di persone in meno di 100 anni.