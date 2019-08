La Nuova Zelanda era popolata da pinguini giganti: scoperti fossili di 60 milioni di anni fa

In Nuova Zelanda, sono stati scoperti i resti di un pinguino gigante dalle dimensioni di un essere umano. Le ossa fossilizzate sono di un animale che si ritiene abbia avuto un’altezza di 1,6 metri e un peso di 80kg. Ha vissuto nell’epoca del Paleocene, tra 66 e 56 milioni di anni fa. L’animale, rinominato il “pinguino mostruoso” dal Canterbury Museum, si aggiunge alla lista della fauna gigantesca della Nuova Zelanda, ora estinta, come pappagalli, aquile, pipistrelli e il moa, un uccello alto 3,6 metri.

Perché il pinguino era gigante?

“Questa è una delle più grandi specie di pinguino mai trovata”, ha detto alla BBC Paul Scofield, curatore del museo. Era specifico delle acque dell’emisfero meridionale, ha aggiunto. Si ritiene che i pinguini fossero diventati così grandi perché i grandi rettili marini erano spariti dagli oceani, più o meno nello stesso periodo in cui sparirono i dinosauri. “Poi, per 30 milioni di anni, è stato il periodo dei pinguini giganti”, ha precisato Scofield. La più grande specie del giorno d’oggi, il Pinguino Imperatore, cresce fino a circa 1,2 metri di altezza. “Crediamo che all’epoca, gli animali si stessero evolvendo molto rapidamente. Le temperature dell’acqua intorno alla Nuova Zelanda erano ideali allora, di circa +25°C rispetto agli +8°C che abbiamo ora”, ha spiegato.

Nel periodo dei pinguini giganti, la Nuova Zelanda era ancora unita all’Australia, che a sua volta si ritiene fosse connessa all’Antartide. La nuova specie, crossvallia waiparensis, somiglia ad un altro pinguino gigante preistorico, crossvallia unienwillia, trovato in un sito in Antartide. Secondo i ricercatori, i piedi del pinguino crossvallia probabilmente hanno svolto un ruolo maggiore nel nuoto rispetto a quelli dei pinguini moderni. Probabilmente hanno condiviso le acque della Nuova Zelanda con “tartarughe giganti, coralli e squali dallo strano aspetto”, ha detto Scofield.

Perché non esiste più?

Non è ancora completamente chiaro perché i pinguini giganti siano scomparsi dalle acque dell’emisfero meridionale. La teoria più comune è che sia semplicemente dovuto alla crescente competizione con i mammiferi marini. “All’epoca in cui si sono evoluti i pinguini giganti, i grandi rettili marini si erano appena estinti. In Antartide e Nuova Zelanda, non c’erano grandi antagonisti marini fino all’arrivo delle balene dentate e dei pinnipedi molti milioni di anni dopo”, ha spiegato alla BBC Gerald Mayr, un altro autore del nuovo studio. L’estinzione di questi pinguini giganti sembra essere correlata all’aumento di questi antagonisti, ma le esatte ragioni della loro scomparsa sono ancora oggetto di discussione, ha aggiunto Mayr.

Dove è stato trovato?

Le ossa delle gambe della nuova specie sono state scoperte presso un sito nel nord di Canterbury lo scorso anno e da allora sono state analizzate da un team internazionale. “Questo sito è praticamente unico. È il letto di un fiume che taglia una scogliera”, ha affermato Scofield. La località è stata il sito di scoperte fossili dagli anni ’80 e molte scoperte, come l’ultima, sono state compiute da paleontologi amatoriali.