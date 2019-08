Al via nuovo sistema monitoraggio per gli oceani

Un sistema intelligente permetterà di monitorare gli oceani. Il sistema di osservazione galleggiante intelligente a scomparsa naviga nelle acque al largo di Zhoushan, la città costiera della provincia orientale dello Zhejiang, secondo l’Accademia cinese delle scienze (CAS).

Il sistema galleggiante, sviluppato dall’Istituto di Oceanologia del CAS, presenta tecnologie di controllo intelligente e strutture a scomparsa per osservare continuamente i profili oceanici come le temperature dell’acqua, la profondità, la torbidità e i livelli di pH in tempo reale.

I sensori collegati all’apparecchiatura galleggiante possono ottenere dati in tempo reale per valutare le condizioni dell’oceano. I ricercatori hanno anche fatto progressi nella modalita’ di alimentazione multi-power con energia solare e derivata dalle onde, nonche’ l’osservazione del flusso eolico multistrato. Sono attivi 21 sistemi di osservazione galleggiante operativi nel Mar Giallo e nel Mar Cinese Orientale.