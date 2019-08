Oggi importante passeggiata spaziale: la ISS sempre più aperta ai voli commerciali

Tutto pronto sulla ISS per la prima passeggiata spaziale del nuovo equipaggio: Nick Hague ed Andrew Morgan effettueranno un’attività extraveicolare (EVA) a partire dalle 14:20 italiane di oggi, 21 agosto.

La passeggiata durerà circa 6 ore e mezza ed è la 1ª per Morgan e la 3ª per Hague: installeranno l’adattatore del sistema di aggancio (IDA-3) sul modulo Harmony, che consentirà l’attracco delle navette per equipaggio di SpaceX e Boeing.

Tutto il necessario per l’installazione della nuova struttura è arrivato sulla ISS nelle scorse settimane, a bordo della capsula Dragon della SpaceX, che il 28 luglio 2019 ha portato sulla Stazione rifornimenti e attrezzature scientifiche. Il nuovo attracco aprirà sempre di più la ISS ai voli commerciali, “favorendo lo sviluppo di una robusta economia dello spazio nell’orbita bassa terrestre“, ha spiegato la NASA.

L’astronauta italiano Luca Parmitano nel frattempo sta lavorando agli esperimenti della missione Beyond: ha coltivato campioni di cellule staminali, ha condotto il primo di una serie di esperimenti per controllare l’udito nello spazio, ha anche lavorato a un esperimento che studia come le proteine si accumulano nel cervello, portando allo sviluppo di malattie come l’Alzheimer.

Nei prossimi mesi anche lo stesso Parmitano potrebbe essere protagonista di una o più passeggiate spaziali, dopo la prima del 2013, nel corso della missione Volare.