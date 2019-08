Ondata di caldo in Giappone: almeno 39 morti a Tokyo

A causa delle alte temperature almeno 39 persone sono morte a Tokyo nella prima settimana di agosto: in oltre il 90% dei casi le vittime, tra 40 e i 90 anni di età, si trovavano all’interno delle loro abitazioni, senza il regolare uso dei condizionatori.

In Giappone negli ultimi giorni si sono registrate temperature al di sopra di +35°C in molte aree dell’arcipelago, raggiungendo i +37°C nelle grandi metropoli, compresa la capitale.

L’Agenzia meteorologica nazionale ha lanciato l’allerta per possibili cambiamenti atmosferici a causa del progressivo aumento delle temperature, come fenomeni temporaleschi e raffiche di vento.