Ondata di caldo record in Giappone: oltre 100 morti a Tokyo

L’ondata di caldo eccezionale ha provocato ormai 100 morti a Tokyo, in una delle estati più roventi degli ultimi 150 anni. Secondo l’Istituto medico legale, nei 23 comuni della capitale, tra il 1° luglio e il 18 agosto, il numero delle vittime ha raggiunto quota 101, il 90% dei quali over 65, in gran parte deceduti all’interno delle proprie abitazioni.

L’Agenzia meteorologica nazionale ha reso noto che, a partire dal 26 luglio, per 24 giorni consecutivi, le temperature hanno sempre superato i +31°C, e le medie ad agosto hanno sfiorato i +35°C.

Si tratta dell’estate più calda dal 1876, da quando hanno avuto inizio le rilevazioni ufficiali.