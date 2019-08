Ondata di maltempo nel Regno Unito: blackout, allagamenti e disagi per i viaggiatori

Un’ondata di forte maltempo ha colpito il Regno Unito, creando disagi ai viaggiatori, alle prese con interruzioni e allagamenti. Il servizio meteorologico ha previsto temporali e forti venti in Scozia e Irlanda del Nord, in Galles e nella maggior parte dell’Inghilterra. Parzialmente chiusa la principale linea ferroviaria che unisce Inghilterra e Scozia a causa dell’acqua che ha invaso i binari tra Penrith North Lakes e Lockerbie. La società ferroviaria ha fatto sapere che la situazione continuerà probabilmente fino alla fine della giornata. In Galles, oltre 1.200 famiglie sono rimaste senza elettricità a causa del forte vento; in Scozia sono stati diffusi 14 allarmi inondazioni.

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche su tanti eventi previsti nel fine settimana. In Cornovaglia, è stato cancellato il noto festival musicale di ‘Boardmasters’, con 50 mila partecipanti attesi (assicurato il rimborso del biglietto). Anche la kermesse musicale di Houghton, nella contea di Norfolk, è stata cancellata dopo il drastico peggioramento del meteo, mentre la fiera internazionale delle mongolfiere è stata fortemente ridimensionata.