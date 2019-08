Le toccanti parole di Papa Francesco: “I malati sono privilegiati, non persone da scartare”

“I malati sono dei privilegiati per la Chiesa e per tutti i fedeli. Non sono da scartare, al contrario sono da curare, da accudire, sono oggetto della preoccupazione cristiana“. Lo ha detto il Papa nell’udienza generale a Piazza San Pietro sottolineando che “i malati sono destinatari privilegiati del lieto annuncio del Regno, sono fratelli in cui Cristo è presente in modo particolare, per lasciarsi cercare e trovare da tutti noi“. Il pontefice, proseguendo le catechesi sugli Atti degli Apostoli, ha evidenziato che “la Chiesa nascente vive di tanta ricchezza che il Signore mette a disposizione – il Signore e’ generoso -, sperimenta la crescita numerica e un gran fermento e si mostra come un ‘ospedale da campo’ che accoglie le persone più deboli, cioè i malati”. Infine il Papa ha sottolineato che il cristiano deve “ascoltare Dio senza riserve, senza rinvii, senza calcoli; aderire a Lui per diventare capaci di alleanza con Lui e con chi incontriamo sul nostro cammino“.