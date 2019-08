Occhi al cielo al Parco Astronomico di Rocca di Papa per tutto il mese di settembre

Spettacoli multimediali di astronomia nel Planetario, appuntamenti per i più piccoli all’insegna del gioco e della scoperta, incontri con ricercatori per esplorare temi scientifici di forte attualità, sempre abbinati all’immancabile ed emozionante osservazione del cielo notturno con i telescopi. Questo il ricco programma di Astroincontri del mese di settembre al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa (frazione Vivaro). A organizzarlo, l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), associazione di promozione sociale attivamente impegnata dal 1995 nella diffusione della cultura scientifica ed astronomica.

I primi due appuntamenti scientifici, di venerdì 6 e 13 settembre, saranno dedicati alla scoperta delle meraviglie del cielo del mese. Sotto la cupola di 7 metri di diametro del nuovo Planetario fisso del Parco astronomico, in grado di ospitare fino a 50 persone, gli operatori dell’Associazione illustreranno il cielo del mese con l’ausilio di foto spettacolari e di video immersivi a 360 gradi. Durante gli spettacoli, di grande impatto emozionale, la scienza e il racconto dei miti legati agli oggetti celesti si fonderanno insieme per regalare al pubblico di adulti e bambini un’esperienza indimenticabile. Venerdì 20 settembre sarà invece la volta dell’Astroincontro sulla meteorologia spaziale, a cura del ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Fabio Giannattasio.

Tutti gli eventi del mese prevedono, oltre alla presentazione divulgativa introduttiva, nel Planetario o in sala conferenze, l’osservazione guidata a occhio nudo e ai telescopi di tutti gli oggetti celesti visibili. Come ci ricorda l’Unione Astrofili Italiani (UAI), nel mese di settembre sarà ancora possibile osservare Giove, che dopo aver dominato la volta celeste per tutta la stagione estiva, limita la sua presenza in cielo alle prime ore della notte, progressivamente più basso in cielo in direzione sud – ovest. A fine mese il pianeta gigante tramonta già intorno alle ore 22.00. Ancora buone invece le condizioni di osservabilità di Saturno: al calare del Sole lo possiamo individuare mentre culmina a sud. Nelle ore successive il pianeta con gli anelli si avvia a tramontare a sud – ovest, preceduto da Giove. Osservabili, ma solo al telescopio, anche Urano e Nettuno: a est dopo il tramonto del Sole e al culmine a sud nelle ore centrali della notte.

Anche le costellazioni offriranno uno spettacolo unico e regaleranno al pubblico in visita al Parco astronomico di Rocca di Papa grandi emozioni. Nelle prime ore della sera sarà possibile scorgere sull’orizzonte lo Scorpione, seguito dal Sagittario e, più in alto, dall’Ofiuco e da Ercole. Più a nord – ovest – come spiegano gli esperti dell’UAI – tramonta invece la brillante stella Arturo, nella costellazione del Bootes e al suo fianco sinistro notiamo la piccola costellazione della Corona Boreale. Qualche ora più tardi sarà il turno del Triangolo Estivo che si avvia verso l’orizzonte occidentale. A dominare, dopo il tramonto, il cielo di sud – est è il grande quadrilatero di Pegaso, il cavallo alato. Partendo da Pegaso, verso nord – est, troviamo la costellazione di Andromeda, dove anche con un semplice binocolo è possibile osservare l’omonima galassia, tra gli oggetti del cielo senza dubbio più affascinanti.