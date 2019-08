Partorisce in casa nel Biellese: neonato muore

Tragedia nel Biellese dove un neonato, nato in casa, è morto subito dopo il parto. La vicenda è avvenuta in un piccolo paese della Valsessera, nel territorio biellese: la madre aveva partorito in casa ma, preoccupata per la salute del bimbo, aveva lanciato l’allarme insieme al marito.

Dapprima è stata chiamata un’ostetrica, poi i medici del servizio 118. Il neonato è stato portato a Torino con l’elisoccorso, atterrato in un campo sportivo di Pray. Il piccolo è morto poco dopo essere arrivato in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino. La procura di Vercelli ha aperto un’inchiesta.