Paura per Alain Delon: dopo un ictus e un’emorragia cerebrale le sue condizioni sono stabili ma preoccupanti

L’attore francese, Alain Delon, ha avuto un ictus qualche settimana fa, accompagnato da un’emorragia cerebrale. Attualmente l’attore 83enne si sta “riposando” in una clinica svizzera, in base a quanto riferito alla stampa francese dal figlio, Anthony Delon, il quale ha precisato che le funzioni vitali del padre e sono “perfette” e il suo “stato, secondo i medici, è stabile“. Prima del ritiro in Svizzera Alain è stato “operato alla Pitié-Salpétriere (ospedale parigino, ndr) dove è rimasto tre settimane in terapia intensiva“.

Il malore per Delon era arrivato lo scorso 14 giugno, pochi giorni dopo essere stato premiato con la Palma d’oro alla carriera al Festival del cinema di Cannes. La vicenda aveva destato grande preoccupazione tra i fan dell’attore e i familiari ma i bollettini medici diramati nei giorni successivi avevano rassicurato tutti. L’attore era cosciente e in buona salute ma da quel momento di lui non si è avuta più nessuna notizia fino a oggi, quando la famiglia ha voluto aggiornare sulle reali condizioni dell’attore.