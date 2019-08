Pd: festa Unità Milano al Corvetto, tutti i ‘big’ tranne Renzi

Milano, 26 ago. (AdnKronos) – Ci saranno tutti i ‘big’ del partito tranne Matteo Renzi alla festa dell’Unità di Milano organizzata dal Pd metropolitano e che inizierà tra qualche giorno, il 30 agosto, per concludersi il 15 settembre. “Qui c’è clima di futuro”, è il titolo dell’edizione, la prima plastic free, che si terrà nell’area dell’ex Karma (anche conosciuto come Parco delle Rose) in via Fabio Massimo 36.

Non pervenuti alla festa Pd esponenti di ‘spicco’ del Movimento 5 Stelle, che in passato hanno partecipato all’iniziativa e che potrebbero diventare alleati di Governo se andranno in porto le trattative di queste ore.

Ad aprire la kermesse sarà il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, il 31 agosto, invece, sarà la volta del presidente Paolo Gentiloni.