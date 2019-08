Peregrine, via libera dalla NASA: il lancio nel 2021

Via libera dalla NASA al veicolo senza equipaggio “Peregrine“, realizzato da un’azienda della Pennsylvania, Astrobotic, in grado di eseguire una discesa morbida sulla superficie lunare: la missione della compagnia privata è parte dell’ambizioso programma Artemis, con il quale l’Agenzia punta a riportare entro 5 anni degli astronauti statunitensi sul nostro satellite.

Peregrine, delle dimensioni di un’utilitaria, “è progettato per sopravvivere sulla Luna almeno otto giorni dopo lo sbarco“, spiegano i tecnici della Astrobotic, e può ospitare una quindicina di esperimenti.

Il lancio è fissato nel 2021 a bordo del vettore privato “Vulcan Centaur”, della United Launch Alliance, una joint venture tra Lockheed Martin e Boeing.

Il lander Astrobotic sarà il primo veicolo statunitense a posarsi sulla superficie lunare dopo la missione Apollo 17 del 1972.