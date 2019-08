Pescato un altro esemplare di pesce palla maculato al Sud Italia: scatta l’allarme a Reggio Calabria

Un altro esemplare di pesce palla maculato (Lagocephalus sceleratus), è stato pescato poche ore fa a Reggio Calabria, precisamente sulla spiaggia di Lazzaro, nell’hinterland meridionale della città situata sullo Stretto di Messina. E’ l’ennesimo avvistamento di questa specie pericolosissima perchè altamente tossica (è più velenoso del cianuro), tanto che l’ISPRA ha lanciato l’allarme da anni invitando pescatori, gli operatori del mare e dei mercati ittici, nonché i cittadini tutti, a prestare particolare attenzione alla specie in oggetto e a segnalarne prontamente la presenza all’indirizzo pescepalla@isprambiente.it, documentando se possibile con foto o video. Il pesce palla maculato è entrato nel Mediterraneo dal Canale di Suez nel 2003 e in pochi anni ha invaso il bacino orientale del Mediterraneo, raggiungendo le coste italiane nel 2013 a Lampedusa, grazie al clima favorevole per il caldo dei mari intorno all’Italia. Si tratta, infatti, di una specie tropicale.

E’ l’ennesimo ritrovamento eccezionale per la costa jonica di Reggio Calabria, dove quest’anno la temperatura del mare è particolarmente elevata (già da settimane è oltre +28°C).