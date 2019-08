Piccolo aereo si schianta nel giardino di una casa: 3 morti in Pennsylvania

Un piccolo aereo ieri si è schiantato nel cortile di una casa in un quartiere residenziale vicino a Philadelfia: il velivolo a elica monomotore è caduto poco dopo le 6 ora locale (11 GMT) ad Upper Moreland, in Pennsylvania, a circa 32 km da Philadelfia. La polizia locale ha ricevuto una chiamata da un residente “riferendo di un incidente aereo nel loro cortile“: “Il dipartimento di polizia è stato in grado di determinare che l’aereo aveva tre passeggeri, tutti deceduti”, ha dichiarato un portavoce.

Le vittime sono marito e moglie, 60 e 54 anni, e la figlia di 19 anni. Nessuno a terra è rimasto ferito, ha precisato il capo della polizia dell’Upper Moreland, aggiungendo che dall’aereo non era arrivata alcuna richiesta di soccorso.