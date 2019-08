Piogge monsoniche in India: alluvioni nel sud, almeno 209 morti

Piogge monsoniche e alluvioni in India: particolarmente colpite varie zone dello Stato meridionale del Kerala, mentre il bilancio delle vittime è arrivato ad almeno 209 morti.

Le autorità hanno avvisato gli abitanti del Kerala che piogge forti o estremamente forti cadranno nelle prossime 24-48 ore in alcune regioni.

In 4 Stati (Kerala, Karnataka, Maharashtra e Gujarat), le piogge monsoniche hanno già costretto più di 1,2 milioni di persone ad abbandonare le proprie case.

Per le operazioni di ricerca e soccorso è stato dispiegato l’esercito, la marina e l’aviazione.