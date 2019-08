Il bilancio delle piogge monsoniche in India è salito a 202 morti, mentre le precipitazioni non cessano nelle regioni meridionali e occidentali. Circa 1,2 milioni di persone sono state trasferite in accampamenti in via precauzionale. Lo Stato del Kerala ha registrato 88 morti e 40 feriti, secondo la polizia locale. Altre 48 persone hanno perso la vita nel vicino Karnataka, dove altre 16 sono disperse, mentre in Gujarat e Maharashtra i morti sono 66 con centinaia di migliaia di abitanti soccorsi.