Piogge monsoniche in India: decine di morti, 200mila persone tratte in salvo

Le piogge monsoniche stanno colpendo duramente gli Stati dell’India occidentale: per la prima volta dall’installazione, 26 delle 30 paratie della diga di Narmada in Gujarat sono state aperte, per mantenere il livello dell’acqua ai 131 metri previsti dalle misure di sicurezza.

In Maharashtra oltre 200mila persone sono state tratte in salvo da Protezione civile, Vigili del fuoco e Forestale (nello stato si contano 30 morti.

In Kerala l’aeroporto internazionale di Kochi è chiuso, perché le piste sono inagibili: il bilancio nello Stato è di 23 morti.