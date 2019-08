Piogge monsoniche in Myanmar: 80mila sfollati, 59 morti per frana

In Myanmar si è aggravato a 59 il numero di vittime provocate dalla frana innescata dalle piogge monsoniche nell’est del Paese (si è abbattuta venerdì sul villaggio di Ye Pyar Kone): lo hanno reso noto i vigili del fuoco.

Secondo l’ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari, sono attualmente oltre 80mila le persone ospitate in centri per gli evacuati in tutto il Paese a causa delle alluvioni.