Piogge monsoniche in Pakistan: il bilancio sale a 161 morti e 137 feriti

Il bilancio delle vittime delle piogge monsoniche in Pakistan nella stagione in corso (dal 1° luglio) è salito ad almeno 161 morti e 137 feriti, secondo quanto reso noto dall’Autorità nazionale per la gestione dei disastri.

Le intense precipitazioni hanno danneggiato parzialmente o completamente distrutto almeno 320 case e 53 negozi, 34 tra strade e binari, e 14 ponti.