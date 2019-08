Piogge torrenziali in Giappone: un morto e 810mila evacuati

Allerta in Giappone a causa delle piogge torrenziali che hanno causato un morto e 810mila evacuati nel Sud-Ovest del Paese. La vittima, un uomo, è stato trascinato via dalle acque mentre si trovava a bordo della sua auto a Takeo, nell’isola di Kyushu, come ha riferito l’emittente ‘Nhk’, citando la polizia locale.

Secondo la stessa tv, si temono altri due morti nelle città di Saga e Yamen. Le autorità giapponesi hanno dato ordine di evacuare circa 810mila persone nelle prefetture di Saga, Fukuoka e Nagasaki. Nel corso di una conferenza stampa, il portavoce del governo, Yoshihide Suga, ha invitato gli abitanti delle zone colpite dalle piogge torrenziali a rispettare l’ordine di evacuazione per “proteggere le loro vite”.