Ponte Morandi, Bucci: “Ricordiamo le vittime lavorando duro”

Una “bella immagine quella degli angeli per ricordare le 43 vittime di Ponte Morandi. Tra loro vorrei ricordare i dipendenti di Amiu e Aster che hanno perso la vita quel giorno. Sono forse il loro fratello maggiore e mi sento molto vicino ai loro parenti. Vogliamo ricordare tutti quelli che hanno sofferto e stanno ancora soffrendo, anche chi ha perso la casa“, ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci riferendosi alle parole pronunciate ieri dal cardinale Angelo Bagnasco in occasione delle commemorazioni ad un anno dal crollo. “Li vogliamo ricordare lavorando duro, come abbiamo fatto in questo anno. In questi giorni ci siamo accorti che verso le famiglie delle vittime forse si può fare di più. Il messaggio che vogliamo dare oggi è che la nostra porta è sempre aperta. L’amministrazione è impegnata a fare tutto il possibile, continuiamo a lavorare assieme perché il nostro compito come città è stare vicino a voi per rendervi meno doloroso e difficile il cammino“.