Ponte Morandi: delegazione ASPI lascia la cerimonia

Alcuni parenti delle vittime del crollo di ponte Morandi hanno chiesto al premier Giuseppe Conte che la delegazione di Aspi abbandonasse l’area. Il presidente del Consiglio avrebbe informato la delegazione che ha deciso di assecondare la richiesta, per evitare di creare problemi e per rispetto dei familiari e delle vittime.

La delegazione era stata ufficialmente invitata alla cerimonia dal sindaco commissario Marco Bucci.

“Ad un anno dalla tragedia del Ponte Morandi, il Cda di Autostrade per l’Italia, quello di Atlantia e i lavoratori di tutto il gruppo rinnovano il cordoglio e la compassione piu’ sincera per le vittime del crollo e per il dolore dei loro familiari“: lo afferma Autostrade per l’Italia nella lettera pubblicata su alcuni quotidiani nazionali e sui giornali liguri. “Siamo consapevoli e profondamente rammaricati per la gravita’ delle sofferenze e dei disagi causati all’intera comunita’ genovese dal crollo del Ponte Morandi“. “Questi sentimenti rimarranno per sempre nei cuori e nelle menti delle donne e degli uomini di Autostrade per l’Italia, che nell’ultimo anno si sono adoperati senza sosta per lenire le ferite della comunita’ genovese, rafforzando la determinazione a fare sempre di piu’ e meglio per gestire una rete che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo economico e alla coesione sociale del nostro Paese, e nella quale accogliamo ogni giorno milioni di persone“. “Abbiamo sentito e sentiamo come nostro dovere quello di dare il massimo contributo per riportare la normalita’ nella vita quotidiana della citta’. Abbiamo cercato, con umilta’ e impegno ed in stretta collaborazione con tutte le istituzioni locali, di dare supporto, sostegno e speranza a coloro che sono stati colpiti dal tragico evento negli affetti, nella memoria, nel lavoro e nell’attivita’ d’impresa. Le donne e gli uomini del nostro gruppo hanno e avranno Genova nel cuore. Per sempre“.