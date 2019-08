Ponte Morandi, Renzo Piano: “Rappresentava in maniera egregia un sogno, uno slancio”

“E’ probabile” che chi doveva curare il ponte Morandi, non lo abbia fatto: lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano durante lo Speciale del Tg1 sul crollo del viadotto, a pochi giorni dal primo anniversario dalla tragedia.

“Un ponte non può crollare, fa un mestiere così nobile e importante, non so perché sia crollato, lo deciderà chi fa l’inchiesta. Certamente era un ponte che rappresentava in maniera egregia un sogno, uno slancio, un ponte che veniva costruito pochi anni dopo la guerra“.