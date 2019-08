Ponte Morandi: sorella di una vittima ricorda gli ultimi sms prima del crollo

Il 14 agosto 2018 era una vigilia di Ferragosto come tante per Valentina Bottaro e sua sorella Giovanna: era iniziata di buonora con il solito scambio di messaggi con la sorella.

“Sta diluviando dalle 6“, scrive Giovanna a Valentina. “Volevate mica fare tre giorni di mare con il sole?“, la risposta. “Noo… figurati… lì com’è?“, chiede Giovanna. “Tutto coperto“, dice Valentina. Poi il silenzio, fino alle 12.49, quando Valentina viene a sapere del crollo del viadotto e scrive subito a Giovanna: “E’ venuto giù un ponte a Genova“. L’affermazione non avrà risposta perché Giovanna ha perso la vita proprio in quel crollo, che si è portato via anche il compagno Alessandro e il loro cagnolino, Minnie.