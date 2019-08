Premier danese: “assurdo” l’interesse di Trump per la Groenlandia

La premier danese, Mette Frederiksen, ha definito “assurdo” l’interesse del presidente Trump, di “comprare” la Groenlandia, isola autonoma sotto il controllo della Danimarca. “La Groenlandia non è in vendita. La Groenlandia non è danese. La Groenlandia appartiene alla Groenlandia“, ha dichiarato Frederiksen al quotidiano Sermitsiaq. “Spero vivamente che non faccia sul serio“, ha aggiunto secondo quanto riporta la Cnn. Per la premier è “una conversazione assurda“: “Il premier della Groenlandia Kim Kielsen ha ovviamente chiarito che la Groenlandia non è in vendita. Ecco dove finisce la conversazione”

Trump avrebbe sollevato in diverse occasioni l’idea dell’acquisto della Groenlandia dal governo danese e l’ufficio del consulente della Casa Bianca avrebbe esaminato la possibilità, hanno riferito fonti alla CNN la scorsa settimana.