Previsioni Meteo: oggi alta pressione con sole prevalente, qualche disturbo localizzato [MAPPE]

Domenica tranquilla su tutto il Paese con tempo in prevalenza soleggiato e stabile. L’alta pressione dal territorio algerino, tunisino si è estesa oramai a tutto il Mediterraneo centro-occidentale riuscendo, per quest’oggi, a proteggere l’Italia intera, anche i settori alpini e prealpini.

Stato del cielo e fenomeni

Il sole, quindi, la farà da padrone pressoché ovunque, salvo alcuni disturbi nuvolosi dovuti spesso a umidità basse, ma mediamente innocui. In particolare, nelle ore mattutine, nubi basse con locale copertura del cielo sono presenti su alto Piemonte, specie Biellese, Ossola, Verbania, su Nordovest Lombardia, Varesotto, Comasco e localmente anche su Ovest Piemonte, sul Levante ligure e Golfo Ligure in mare. Non sono attesi fenomeni associati salvo qualcuno isolato e debole sul Golfo ligure e riviera ligure di levante.

Qualche cumulo basso anche sull’alto Tirreno in mare, di fronte alle coste toscane, a largo delle coste orientali sarde, localmente sull’Alto Adige e sui rilievi dell’alto Veneto. Tanto sole splendente altrove.

Per le ore pomeridiane, come visibile nella cartina allegata, un certo sviluppo di cumuli è possibile soprattutto in prossimità dei rilievi occidentali e settentrionali piemontesi, sulle Prealpi centro-orientali, localmente sulla Liguria, sul Centro Appennino e sul basso Tirreno, tra Sud Salernitano, Calabria tirrenica e Sicilia. Qualche nube irregolare anche sul Sud Est Sardegna. Su tutti questi settori, tuttavia, non sono attese precipitazioni degne di nota, salvo qualche possibile temporale, ma più verso sera, su alto Piemonte, tra Ossola Nord Vercellese, Nord Biellese e Verbania, e occasionali scrosci di pioggia sui rilievi alpini orientali, su quelli abruzzesi e sul Sud Est della Sicilia.

Temperature

Le temperature subiranno un lieve aumento rispetto ieri, con valori massimi attesi mediamente tra +28°C e +32°C un po’ su tutte le pianure da Nord a Sud. Ci saranno, tuttavia delle aree con valori più elevati, fino a +33°C +34°C, essenzialmente sulle pianure interne toscane e laziali e sulle pianure interne tra Campania, Puglia e Lucania. Qualche punta anche oltre i +34°C, possibile fino a +36°C, sui settori interni della Sardegna.