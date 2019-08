Previsioni Meteo 19-22 agosto: ultima puntata rovente della stagione? Tutti i DETTAGLI sull’ondata di caldo [MAPPE]

Inizia a prendere piede la nuova ascesa del promontorio anticiclonico subtropicale verso l‘Italia. Le temperature, già calde, continueranno a lievitare soprattutto da lunedì 19 e fino a metà settimana circa, specie sulle aree centro-meridionali, quelle più colpite dall’ondata di caldo.

Le giornate con massima espressione anticiclonica, quelle nel corso delle quali si concretizzeranno i valori barici e termici più elevati alle varie quote, specie medie e alte (con geo-potenziali fino a 588 gpdam alla quota convenzionale di 5000 m e isoterme a 1500 m circa sui +22°C + 23°C), saranno quelle di martedì 20 e mercoledì 21 agosto. In questa fase si toccheranno le punte massime di questa ennesima ondata di caldo, leggermente inferiore a quella appena precedente il Ferragosto, ma la seconda in intensità dell’intera stagione estiva: esse potranno raggiungere localmente i +37°C/ +38°C su alcune pianure del Centro Sud peninsulare.

Le aree più esposte al caldo rovente fino a +37°C/+38°C, peraltro confermate rispetto alle proiezioni già di qualche giorno fa, saranno quelle pianeggianti interne di Toscana e Lazio, le aree pianeggianti interne tra Casertano e Beneventano e quelle interne tra Centro Nord Puglia e Lucania. Punte significative anche sulle aree interne delle isole maggiori, magari un “pelino” inferiori a quelle delle pianure peninsulari, fino a +36°C/+37°C. Questi naturalmente i valori estremi, mentre quelli medi più ampiamente diffusi, sempre in pianura, potranno attestarsi fra i +33°C e i +36°C, salvo un po’ inferiori al Nord con punte fino a +32°C /+34°C.