Previsioni Meteo 23-24 Agosto: saranno 2 giornate temporalesche, ecco dove pioverà [MAPPE e DETTAGLI]

La fase siccitosa che si protrae da diverso tempo al Centro Sud, si interromperà su molte aree nel corso dei prossimi giorni. Un deficit pressorio in quota che si sta compiendo già in queste ore, porterà forti temporali per oggi, Giovedì, sui rilievi soprattutto tra Toscana, Umbria, Marche Est Lazio e Abruzzo. La crisi barica, tuttavia, si farà ancora più estesa e accentuata tra venerdì 23 e sabato 24, con temporali che dall’Appennino centro-settentrionale, si trasferiranno anche a parte di quello meridionale e localmente ad alcuni settori di pianura prossimi ai rilievi.

Vediamo nel dettaglio quali potranno essere le aree più colpite dai fenomeni temporaleschi e quali quelle ove i temporali potranno essere violenti o a carattere di nubifragio.

Rischio temporali per venerdì 23 agosto

Nella prima cartina precipitazioni, quella riferita a venerdì 23, appare subito evidente una più ampia diffusione dei fenomeni soprattutto in prossimità dell’Appennino centro-meridionale, dall’Abruzzo, sud Lazio, fino alla Lucania, passando per la Campania e il Nordovest Puglia. Questi i settori maggiormente colpiti e dove l’instabilità verticale sarà particolarmente accesa.

Temporali di forte intensità e a carattere di nubifragio, spesso associati a grandine, saranno possibili tra la Marsica, nell’Aquilano meridionale, sul Frusinate sudorientale, sul Centro Ovest Campobassano e Isernino, nel Molise, sul Nordest Casertano, Beneventano, Centro Est Avellinese e sul Nord Potentino. Allerta su queste aree perché localmente i fenomeni potranno dare luogo anche a danni per via di un’atmosfera particolarmente carica di energia.

Temporali più irregolari riguarderanno anche parte della Toscana centro-settentrionale, alcuni settori appenninici emiliani, il resto del Centro Sud Appennino e diffusamente le aree interne delle isole maggiori, localmente anche le coste in Sardegna. Anche in questo caso localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità. Consueti temporali irregolari lungo tutti i settori alpini e prealpini, localmente sulle pianure piemontesi centro-occidentali, su quelle settentrionali e sulle alte pianure lombarde.

Rischio temporali per sabato 24 agosto

L’attività temporalesca continua a mantenersi piuttosto accesa lungo tutto l’Appennino e anche sulle pianure a esso più vicine, dalla Toscana alla Lucania. I fenomeni più intensi saranno possibile ancora una volta sui rilievi meridionali, in questo caso soprattutto su Centro Est Campania, tra Beneventano e Avellinese: qui il rischio di fenomeni forti o ancora una volta violenti su qualche settore.

Temporali irregolari e diffusi anche altrove, magari qualcuno più intenso soprattutto su Umbria e sulle aree interne della Sardegna sudorientale, ma potenzialmente fenomeni intensi a carattere più localizzato possibili lungo tutta la catena appenninica, specie in prossimità di rilievi in genere.

Anche per sabato, consueti locali temporali su Alpi e Prealpi, qualcuno sulle pianure tra Emilia, Lombardia e sul Levante ligure.