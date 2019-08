Previsioni Meteo: allerta maltempo al Nord per nubifragi e fenomeni violenti [MAPPE e DETTAGLI]

Parte del Nord alle prese con forte instabilità tra oggi e domani. Le aree più a rischio sono quelle alpine, prealpine e anche localmente le pianure piemontesi e lombarde.

Su tutti questi settori, rovesci e temporali imperversano già da ieri, in parte ancora nella mattinata odierna, soprattutto tra Valle d’Aosta, alto Piemonte localmente alta Lombardia.

Nelle ore pomeridiane di oggi, i fenomeni si intensificheranno sulla Valle d’Aosta, ancora su alto Piemonte verso alta Lombardia risultando a tratti anche violenti, in particolare su Ossola Verbano, specie qui settori più settentrionali.

Attenzione in serata, perché insisteranno fenomeni sulle medesime aree settentrionali piemontesi, e si trasferiranno in forma anche qui violenta su alta Lombardia, soprattutto tra Nord Varesotto, Nord Comasco, Lecchese Sondriese. Allerta massima nella Val Chiavenna, e Nordovest Sondriese in genere, area Madesimo, per possibili fenomeni in forma di nubifragio nelle ore serali. Fenomeni forti in estensione in serata anche all’ Alto Adige, qualcuno irregolare sulle alte pianure piemontesi, del Biellese, Nord Vercellese e Nord Novarese.

Nella prossima notte fenomeni più intensi su Est Trentino-Alto Adige, soprattutto settori centro-settentrionali altrove, su Alpi, Prealpi e alte pianure, saranno deboli e irregolari, spesso anche assenti. Su tutte queste medesime aree mattinata di domani con nubi irregolari, ma fenomeni scarsi e localizzati, mentre al pomeriggio qualche rovescio più intenso o anche forte riguarderà l’Est Trentino-Alto Adige, il Nord Veneto e l’Emilia-Romagna centrale.

Massima allerta di nuovo per domani sera su gran parte del Piemonte e della Lombardia, per l’arrivo di un intenso nucleo temporalesco e fenomeni ancora una volta forti o violenti, soprattutto sulle aree centro-settentrionali piemontesi e centro-occidentali della Lombardia.Possibile nubifragio sul Novarese, sul Vercellese e poi anche su Milano domani sera.