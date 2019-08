Previsioni meteo: temporaneo rinforzo dell’alta pressione e più sole, ma ancora locali temporali [MAPPE]

Dopo 3/4 giorni di rovesci e temporali diffusi sull’Italia in particolare sulle aree appenniniche, montuose in genere, interne delle isole maggiori ma spesso sconfinati anche alle pianure vicine ai monti, la giornata odierna sarà caratterizzata da cieli più ampiamente stabili e soleggiati.

La “goccia di aria fresca” in quota a quasi del tutto esaurito la sua energia con un recupero dei geo-potenziali anche alle medie e alte quote. Dicevamo quasi del tutto perché, in effetti, rimangono ancora delle residue vorticità sempre alle quote medie, le quali nel corso delle ore più calde della giornata incentiveranno l‘innesco di moti verticali, ancora una volta su alcune aree appenniniche e anche alpine e prealpine, dando luogo ancora a fenomeni temporaleschi. Certo, essi risulteranno decisamente più localizzati, tuttavia non è escluso ancora a carattere di forte intensità. Vediamo dove.

Situazione ed evoluzione

Si parte al mattino con sole splendente quasi ovunque, fatta eccezione per la Sardegna e alcune aree del Nordovest, segnatamente del Piemonte, dove infiltrazioni di aria umida legate ad un profondo sistema depressionario in azione attualmente tra la Spagna e le Baleari, stanno apportando un po’ di nubi irregolari.

Ore pomeridiane un po’ più movimentate, con sviluppo di nubi cumuliformi, anche se in misura meno estesa rispetto ai giorni trascorsi. Tuttavia,esse andranno interessando progressivamente gran parte dell’Appennino centro-meridionale, ove a sviluppo verticale più intenso, ove meno, ma dai rilievi toscani, anche localmente liguri di levante ed emiliani, a quelli umbri, orientali marchigiani, laziali, abruzzesi e fin giù alla Campania centro-orientale, aree interne pugliesi, Lucania Calabria, potranno essere associate a diversi rovesci o temporali.

Nubi in sviluppo anche sulla Sardegna, e qui magari in maniera più estesa, perché l’isola sarà più vicina a un flusso umido e instabile proveniente dalle Baleari e dai settori sudoccidentali del Mediterraneo. Sui settori circoscritti dalla colorazione in verde saranno possibili rovesci e locali temporali a carattere irregolare, quindi non ovunque e, anzi, anche con vaste zone senza fenomeni, tuttavia quei settori risulteranno esposti.

Tra le aree a rischio, ci sono anche quelle alpine centro-occidentali e prealpine orientali, anche qui con locali rovesci e temporali. Qualche addensamento anche tra Grossetano e Viterbese e su Ovest Lazio, a Est e Sudest di Roma, ma qui con fenomeni più occasionali e incerti, tuttavia possibili.

Abbiamo evidenziato anche alcune aree localizzate con colore arancione, in corrispondenza delle quali i fenomeni temporaleschi potranno essere più forti o magari anche più persistenti e diffusi. Tra queste, rileviamo le Alpi occidentali, essenzialmente quindi le Alpi piemontesi, marittime e fino alla Valle d’Aosta, anche esse più direttamente esposte a un flusso umido proveniente dalla Spagna e, quindi, con maggiori parametri favorevoli a fenomeni diffusi, localmente anche forti. Qualche temporale più forte possibile anche su area Adamello, Madonna di Campiglio.

Altre aree a rischio fenomeni più importanti sono evidenziate a macchia di leopardo lungo l’Appennino centro-meridionale, tra Sud Abruzzo, Marsica, Nordest Campania, Beneventano, confini con il Casertano, Daunia foggiana, Sud Molise, poi sulla Sila Piccola, in Calabria, e anche sulla Sardegna centrale, tra Ovest Ogliastra, Sud Nuorese ed estremo Est Oristanese. Possibilità di temporali moderati o localmente forti su questi settori.

Sul resto del Paese, bel tempo prevalente, salvo localmente qualche nube sparsa o irregolare. Tanto sole sulle coste e su gran parte delle pianure.

Temperature

Aspetto termico pressoché invariato con caldo diffuso e un po’ sopra media, di un paio di gradi circa. Valori massimi che ovunque in pianura potranno raggiungere punte intorno ai +32°C/+34°C; temperature mediamente sui +27°C/+30°C sulle coste.