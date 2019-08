Previsioni medio-lungo termine: lingua infuocata nordafricana verso l’Italia dall’11 al 14 Agosto

Siamo ancora nell’ambito delle ipotesi, data la distanza siderale dalla possibile fase infuocata (quasi 10 giorni sono tanti), tuttavia tutti i maggiori modelli mondiali si stanno orientando verso l’avvento, dagli inizi della seconda decade di Agosto, di un promontorio anticiclonico consistente proveniente dalle regioni sub-sahariane, in direzione del Mediterraneo centrale e dell’Italia.

Nell’immagine in evidenza è rappresentata l’evoluzione Ensemble del modello europeo ECMWF con base a Reading (UK), dalla quale si evince facilmente la spinta decisa del promontorio d’onda calda, in proiezione dalle regioni sahariane algerine-marocchine verso il nostro bacino. Il modello europeo pone i massimi di pressione in quota proprio tra la Sardegna, le Isole Baleari e il Centro Italia, significando ciò una considerevole compressione dell’aria dall’alto verso il basso e situazione di elevata stabilità favorevole a forte ondata di calore. Ribadiamo, si tratta di una evoluzione Ensemble, ossia una sintesi di varie corse del modello, tutte, evidentemente, direzionate, e questo già da qualche run, verso una evoluzione di tipo fortemente stabilizzante. Dato, quindi, di buona attendibilità.

Per di più, come visibile nella seconda immagine, a sostegno di questa proiezione barica, viene anche l’altro più importante modello matematico mondiale, ossia l’americano GEFS, il quale, ipotizzando più o meno le stesse dinamiche ECMWF, proietta ugualmente un possente promontorio anticiclonico sempre dal territorio algerino verso il Mediterraneo centrale e l’Italia.

Una minima divergenza tra i due modelli è visibile nell’orientamento dell’asse, quello di ECMWF un po’ più settentrionale, quello del modello americano leggermente più meridionale. Ma questi sono aspetti sui quali, a 7/8 giorni, non vale la pena soffermarsi.

La concordanza di massima nella versione Ensemble dei due più importanti centri di calcolo verso una evoluzione di tipo fortemente estivo e stabile nei giorni precedenti il Ferragosto, depone oltremodo per una buona affidabilità di questa tendenza.

Mettiamo in considerazione, quindi, una fase super calda, +37/+38 C°, ma anche punte verso i 40 C°, a iniziare dal secondo weekend di agosto fase che, peraltro, seguirebbe a un periodo già piuttosto caldo precedente, con valori mediamente di 2/3° sopra norma. Naturalmente seguiremo giorno per giorno l’evoluzione evidenziando eventuali cambiamenti, sempre con gli editoriali di MeteoWeb.